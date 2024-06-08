عاجل
انتحار جندي إسرائيلي بعد عودته من معارك قطاع غزة.. صورة ابو عبيدة: بعد تحرير الأسرى سيتأثر باقي الموجودين لدى المقاومة حزب الله: استهدفنا بالصواريخ جنود اعتدوا بالقذائف الفوسفورية على بلدة راميا
السبت 08 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي السعودي مهتم بضم أوسيمين في الميركاتو الصيفي

أوسيمين لاعب نابولي
أوسيمين لاعب نابولي

وضعت إدارة نادي الأهلي السعودي أنظارها على النجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي للتعاقد معه ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

txt

ثنائي الدوري السعودي على رأس قائمة رومانيا في يورو2024

txt

ريتشارليسون يوافق على اللعب في الدوري السعودي

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير جيانلويجي لونغاري أن الأهلي السعودي مهتم وبقوه بضم أوسيمين وأنه حتى الآن لم يقدم الراقي أي عرض رسمي للاعب للحصول على خدماته.

وشدد لونغاري أن رغبة المهاجم أوسيمين الأولى هي الاستمرار في أوروبا، إلا أن العروض القوية والمغرية من دوري روشن قد تتسبب في تغيير وجهة اللاعب.

ويعد تواجد النجوم الكبار في الدوري السعودي وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو ونيمار وبنزيما وكانتي ومحرز وفيرمينو من العوامل التي قد تساعد في اقتناع اللاعبين بفكرة خوض التجربة في دوري روشن.

الجريدة الورقية