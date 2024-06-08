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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثنائي الدوري السعودي على رأس قائمة رومانيا في يورو2024

رومانيا
رومانيا

أعلن إدوارد لوردانسكوالمدير الفني لمنتخب رومانيا قائمة اللاعبين النهائية والمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.
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ضمك السعودي ينهى ارتباطه بثلاثة لاعبين

وشهدت القائمة تواجد أندريه بوركا نجم الأخدود، إلى جانب نيكولاي ستانسيو لاعب خط وسط ضمك.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: فلورين نيتا ، هوراشيو مولدوفا ، ستيفان تارنوفانو.

خط الدفاع: نيكوسور بانكو ، أندريه بوركا ، إيونو نيديلسيرو ، أدريان روس ، أندريه راسيو ، رادو دراجوسين ، فاسيلي موجو ، بوجدان راكوفيتشان .
وسط الملعب: نيكولاي ستانسيو ، رزفان مارين ، ألكسندرو سيكالداو ، إيانيس هاجي ، دينيس مان ، فالنتين ميهايلا ، ماريوس مارين ، داريوس أولارو ، ديان سوريسكو ، فلورينل كومان ، أدريان توت.

الهجوم: جورج بوشكاش ، دينيس أليبك ، دينيس دراجو ، دانييل بيرليجيا .

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