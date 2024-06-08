لافوينتي يعلن تشكيل إسبانيا أمام أيرلندا الشمالية

كشف لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا تشكيل اللاروخا في مباراته أمام أيرلندا الشمالية الودية ضمن التحضيرات لبطولة كأس أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع أيرلندا الشمالية وتبدأ المواجهة في العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات.

ويستضيف ملعب مايوركا مباراة إسبانيا و أيرلندا الشمالية في المباراة الودية التي تجمع بينهما في بطولة اليورو 2024.

تشكيل إسبانيا ضد أيرلندا الشمالية:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون.

في خط الدفاع: خيسوس نافاس- ناتشو- لي نورماند- مارك كوكوريا.

في وسط الملعب: بيدري جونزاليس - رودريجو- فابيان رويز.

في خط الهجوم: لامين يامال- ألفارو موراتا- نيكو ويليامز