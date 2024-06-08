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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لافوينتي يعلن تشكيل إسبانيا أمام أيرلندا الشمالية

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

كشف لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا تشكيل اللاروخا في مباراته أمام أيرلندا الشمالية الودية ضمن التحضيرات لبطولة كأس أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا.

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منتخب إسبانيا يصطدم مع أيرلندا الشمالية اليوم استعدادا لـ يورو 2024

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تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمواجهة أيرلندا الشمالية اليوم

ويلتقي منتخب إسبانيا مع أيرلندا الشمالية وتبدأ المواجهة في العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات.

ويستضيف ملعب مايوركا مباراة إسبانيا و أيرلندا الشمالية في المباراة الودية التي تجمع بينهما في بطولة اليورو 2024.

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لافوينتي يعلن تشكيل إسبانيا أمام أيرلندا الشمالية

تشكيل إسبانيا ضد أيرلندا الشمالية:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون.

في خط الدفاع: خيسوس نافاس- ناتشو- لي نورماند- مارك كوكوريا.

في وسط الملعب: بيدري جونزاليس - رودريجو- فابيان رويز.

في خط الهجوم: لامين يامال- ألفارو موراتا- نيكو ويليامز

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