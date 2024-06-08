تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمواجهة أيرلندا الشمالية اليوم

يستضيف منتخب إسبانيا ضيفًأ قويًا مساء اليوم السبت، وذلك حين يواجه منتخب أيرلندا الشمالية في البروفة الودية الأخيرة استعدادا لمباريات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 المقرر انطلاقها 14 يونيو الجاري.

جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا يتواجد فى المجموعة الثانية في يورو 2024 التى تستضيفها ألمانيا بدءا من 14 يونيو الجارى وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بجانب كل من كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

ويستعد منتخب إسبانيا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا 2024 والتي ستقام في ألمانيا خلال الشهر الجاري، والتي سيبدأها بمواجهة كرواتيا على الملعب الأولمبي ببرلين لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام أيرلندا الشمالية اليوم

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: كوكورالا - إيميريك لابوت - لو نورماند - داني كارفاخال.

الوسط: رودري - فابيان رويز - داني أولمو.

الهجوم: ويليامز - ألفارو موراتا - لامين يامال.

موعد مباراة اسبانيا وايرلندا الشمالية اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة اسبانيا وايرلندا الشمالية، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة اسبانيا وايرلندا الشمالية عبر قناة beIN Sports HD 1 English.

وأعلنت إدارة قنوات بي ان سبورت عن تعيين المعلق يوسف سيف للتعليق على أحداث مباراة منتخب اسبانيا ضد منتخب ايرلندا الشمالية الودية.