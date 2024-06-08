منتخب إسبانيا يصطدم مع أيرلندا الشمالية اليوم استعدادا لـ يورو 2024

يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يستضيف منتخب أيرلندا الشمالية في البروفة الودية الأخيرة استعدادا لمباريات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 المقرر انطلاقها 14 يونيو الجاري.

جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا يتواجد فى المجموعة الثانية في يورو 2024 التى تستضيفها ألمانيا بدءا من 14 يونيو الجارى وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بجانب كل من كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

موعد مباراة اسبانيا وايرلندا الشمالية اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة اسبانيا وايرلندا الشمالية، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة اسبانيا وايرلندا الشمالية عبر قناة beIN Sports HD 1 English.

وأعلنت إدارة قنوات بي ان سبورت عن تعيين المعلق يوسف سيف للتعليق على أحداث مباراة منتخب اسبانيا ضد منتخب ايرلندا الشمالية الودية.

الجدير بالذكر أن الحساب الرسمي لمنتخب اسبانيا علي موقع التدوينات " أكس " عن أسماء اللاعبين الثلاثة المستبعدين من قائمة منتخب اسبانيا المشاركة في بطولة أمم أوروبا يورو 2024 المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل.

وجاء الثلاثي المستبعد كالتالي باو كوبارسي وماركوس يورينتي واليكس جارسيا، بعدما كان يفاضل لويس دي لافوينتي المدير الفني للمنتخب الاسباني بين 7 لاعبين لاستبعاد 3 منهم وهم فيرمين لوبيز، إيوزي بيريز، كوبارسي، فيفيان، أليكس جارسيا، أليكس باينا، يورينتي على الترتيب.