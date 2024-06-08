"عبد الرحمن أيمن"سباح الفيوم يحصد 3 ميداليات فى بطولة كأس مصر

حقق السباح عبد الرحمن ايمن قاسم لاعب السباحة بنادى محافظة الفيوم فوزاً جديداً، يضاف إلى رصيده الذهبى، وانتزع الميدالية الذهبية، في سباق ٥٠ متر برست، و أقتنص المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية في سباق ١٠٠ متر برست، و المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في سباق ٥٠ متر ظهر وذلك فى مشاركته في منافسات بطولة كأس مصر للأساتذة، التى نظمها الإتحاد المصرى للسباحة، وأقيمت فاعلياتها في نادي نيو جيزه، للموسم الصيفى 2024 و اقيمت على مدار ثلاثة ايام 5 - 7 يونيو الحالى و شارك خلالها اندية الكبار " نادي نيو جيزه ب ٦ أكتوبر - الأهلي - الزمالك - سموحه - سبورتنج - وادى دجلة - الشروق - الجزيرة - الصيد - الغابة" وعدد كبير من فرق الأندية المصرية.

‎ " عبد الرحمن " سباح العمومى مواليد 2003 أختتم بطولة كأس مصر بنادي نيو جيزه بالفوز بالميدالية الذهبية ليعزز رصيده من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزيّة كسباح متميز له مستقبل واعد.

مريم تستعد للبارالمبية..

ومن جهه اخرى تستعد مريم محمد شحاتة لاعبة فريق الدراجات بنادى محافظةً الفيوم للمشاركة فى البطولة الافريقية للدراجات البارالمبية، لذوى الاحتياجات الخاصة، و ينظمها الإتحاد المصرى للدراجات، وتستضيفها مصر بإستاد القاهرة، خلال الايام القادمة، بالإضافة إلى استعدادتها أيضاً لبطوله الجمهورية المقرر إقامتها بمحافظه الفيوم.

أكد، الكابتن محمد فؤاد المدير الفنى للدراجات، انه تم تشكيل لجنة ثلاثية ضمت كل من الكابتن محمد ابراهيم مدرب المنتخب القومى، والكابتن محمد فتحى مدرب المنتخب، والمدير الفنى للعبة بالفيوم، لاختيار اللاعبين الذين سيتم مشاركتهم فى البطولة لسباقات المضمار والطريق وذلك قبل انطلاق البطولة باسبوع.

واضاف ان تنافس اللاعبين فى البطولة يشمل دراجات المضمار والطريق، وان اهمية البطولة يكمن فى انها المؤهلة لدورة الالعاب البارالمبية فى باريس 2024 وان المنافسات فى إستاد القاهرة الدولى، بينما تجرى منافسات الطريق فى المقطم، وان الاتحاد الافريقى وافق على اسناد البطولة الى مصر لقدرتها على تنظيم هذه الفعاليات والاحداث الرياضية الكبرى بالاضافة الى البنية الانشائية الضخمة، خاصة انه سبق و تم استضافة بطولة العالم للدراجات، فى ستاد القاهرة .

ويؤكد الكابتن محمد فؤاد ان مريم ستكون الحصان الرابح فى هذه المنافسة، مشيرا انه وقع الاختيار عليها للانضمام لمنتخب مصر للدراجات، واثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، ان اختيارها كان اختياراً موفقا وتقييما سليماً.