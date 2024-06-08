بدء توفيق أوضاع المتعاملين مع شركة الوادي الأخضر و6 أكتوبر الزراعية

أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إعادة فتح باب التقدم للمتعاملين مع شركة الوادي الأخضر وشركة 6 أكتوبر الزراعية بوابة 7 بمنطقة الوادي الأخضر بالمدينة، لتقديم طلبات توفيق أوضاعهم بمقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، خلال الفترة من 23/6/2024 : 23/7/2024 في مواعيد وأيام العمل الرسمية، وذلك للعملاء الذين لم يتقدموا بطلبات بالإعلانات السابقة.

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من العملاء الذين لم يتمكنوا من طلبات توفيق أوضاعهم، وحرصاً من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين.

وأضافت الهيئة، أنه يتم تقديم كافة المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع – صورة – رفع مساحي من جهة معتمدة)، بمقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، وطبقاً للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173 بتاريخ 13/11/2022.