14 يوليو.. الحكم على اليوتيوبر حمدي ووفاء بتهمة الاتجار في البتكوين

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بحجز أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر حمدي ووفاء وأسرتهما، في اتهامهم بالاتجار في العملة المشفرة والتعدي على قيم الأسرة المصرية لجلسة 14 يوليو للحكم.

وذكر أمر الإحالة أنهم في غضون عامي 2021، 2022، بدائرة قسم شرطة مدينة عابدين، أن المتهمين أداروا صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات.

وروّج المتهمون جميعًا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابعة تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان أحد المحامين، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد اليوتيوبر عائلة حمدي ووفاء لاتهامهما بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.

وأوضح المحامي، في بلاغه الذي حمل الرقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فلقد أنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي لتلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.

هيئة قضايا الدولة تحصل على تعويض 12 مليون جنيه

نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم بمبلغ يجاوز الاثنى عشر مليون جنيه بخلاف الفوائد القانونية لصالح الدولة انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية، ومالها العام أمام جهات القضاء.

وترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 93 لسنة 2023 مدني كلي حكومة الغردقة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 250500 دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.

تأسيسًا على أن أحد المراكب البحرية شحطت بمنطقة محمية الجزر الشمالية مما أدى إلى تدمير الشعاب المرجانية بمنطقة الشحط، وهي منطقة تتميز بكثافة عالية من الشعاب المرجانية والأسماك المتنوعة فضلًا عن التنوع الحيوي، وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/3/2024 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ المطالبة تأسيسًا على ثبوت الخطأ في جانبهم.

الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ يجاوز الاثنى عشر مليون جنيه بموجب حكم لم يتم استئنافه حتى تاريخه بخلاف الفوائد القانونية.

سيارة نقل تصطدم بمحطة الأوتوبيس الترددي على الطريق الدائري بالمرج

اصطدمت سيارة نقل، صباح اليوم، بحواجز الأوتوبيس الترددي على الطريق الدائري، في منطقة القلج بالمرج، بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة للمرور إخطارا من قيادات الطريق، تضمن اصطدام سيارة نقل بالحواجز الخاصة بمحطة الأوتوبيس الترددي في القلج بالمرج على الطريق الدائري، بالاتجاه القادم من الزراعي إلى السلام والقاهرة الجديدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع حادث الطريق الدائري، حيث تبين اصطدام سيارة نقل بالحواجز الموجودة بمحطة الأوتوبيس الترددي بمنطقة القلج في المرج، بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وجرى رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق الدائري، حيث دفعت الإدارة العامة للمرور بالخدمات المرورية لسحب الكثافات المرورية على الطريق الدائري.