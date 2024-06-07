غدا.. محاكمة اليوتيوبرز حمدي ووفاء بتهمة الإتجار في العملة المشفرة والبيتكوين

تنظر المحكمة الاقتصادية، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة اليوتيوبرز حمدي ووفاء وأسرتهم، في اتهامهم بالإتجار في العملة المشفرة والتعدي على قيم الأسرة المصرية.

غدا.. محاكمة اليوتيوبرز حمدي ووفاء بتهمة الإتجار في العملة المشفرة والبي تك وين

وفي وقت سابق أمر التحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الإتجار في "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد، وارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني،وكلفت نيابة الشئون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.

وادعى مقدم البلاغ أن المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال.

سرقة هاتف محمول من مدير بنك

كما تداول منشور مدعوم بصورة عبر فيس بوك متضمنًا ادعاء الناشر، بسرقة أحد الأشخاص يستقل دراجة بخارية لهاتفه المحمول بأسلوب الخطف، ومغافلته في منطقة الساحل.

وكشف الفحص الأمني أن المسروق مدير في احد البنوك، وأفاد بسرقة أحد الأشخاص مُستقلًا دراجة بخارية لهاتفه المحمول ماركة أي فون 11.

وتوصلت التحريات بعد فحص الكاميرات وتتبع خط سير المتهم وباستخدام التقنيات الحديثة إلى تحديد المتهم، وتبين أنه عاطل، وتم ضبطه وبحوزته الدراجة البخارية المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، واعترف وتم حبسه.

مصرع شخص علي يد أخر في مشاجرة بين عائلتين بسبب الخلاف على أسبقية ري الأرض بالبحيرة

كما شهدت قرية حرارة التابعة لمحافظة البحيرة وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب الخلاف على أسبقية ري الأرض والتي أسفرت عن مقتل شخص.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بمقتل شخص بألة حادة نتيجة التعدي عليه وقيام عائلة المتوفي بإشعال النيران بمنازل العائلة الأخرى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم إخماد الحريق ونقل جثة هاني. ص لثلاجة حفظ الموتى.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصدر أمني ..كشف حقيقة تغير أسعار مستخرجات قطاع الأحوال المدنية

كما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، حقيقة ما تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بوجود زيادة فى رسوم استخراج شهادات الميلاد.