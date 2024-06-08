استمرار توريد القمح بشون وصوامع المنيا

يواصل مزارعي محافظة المنيا ، توريد محصول القمح بالشون والصوامع المنتشرة بمراكز ومدن المنيا.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث تم توريد 373287 طناً و 427 كيلو جراماً، من الأقماح منذ بدء الموسم، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً، تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لإستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول ، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح ، بنطاق المحافظة بلغت 216 ألف فدان لهذا العام ، وشدد المحافظ ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع ، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين ، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن ، بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية ، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً ، لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي، بشكل مخالف للقانون ، بالتعاون مع الوحدات المحلية ، ومباحث التموين ، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة ، إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة ، وتحرير محاضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضي ، وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم ، لافتاً وكيل الوزارة ، إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد ، من خلال لجان مختصة ، فضلاً عن تذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين ، وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة ، وحفاظاً على سلامة المحصول ، بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة ، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.