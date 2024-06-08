كليات جامعة الأقصر تواصل أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أجرى الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، جولة تفقدية بكليات العلوم والفنون الجميلة والسياحة والفنادق والطب؛ لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال الجولة على اللجان، مشددًا على التزام الطلاب بالقواعد المقررة، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات.

وأشاد بحرص إدارت الكليات على تطبيق القواعد المنظمة للامتحانات، وإتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، موجها بتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب، والعمل على توفير بيئة آمنة ومناسبة لهم.