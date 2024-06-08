طبيب يشرح ضرورة تناول البقوليات لمرضى السكري من النوع الثاني

خلص علماء من جامعة تورنتو إلى أنه من المهم بشكل خاص للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 تناول البقوليات في نظامهم الغذائي اليومي ونشرت نتائج الباحثين حول هذا الموضوع في مجلة أرشيف الطب الباطني.

قام فريق تورنتو بقيادة الدكتور ديفيد جينكينز باختبار البقوليات على 121 مريضًا بالسكري، ولطالما روج خبراء الصحة لهذه الأطعمة النباتية لقدرتها على تثبيت نسبة السكر في الدم.

وأظهرت دراسة جديدة أجراها العلماء أن خاصية الفاصوليا هذه تساعد مرضى السكر على التعامل بشكل أفضل مع مخاطر مشاكل القلب.

تساعد الفاصوليا في التحكم في مستويات السكر، مما يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور جينكينز: "عند الاختبار، قلل النظام الغذائي المقدم للمرضى من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 0.8%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض ضغط الدم.

وفقا للخبراء، تحتوي البقوليات على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض للغاية، وهو ما يعكس السرعة التي يتم بها تحلل المنتج وتحويله إلى جلوكوز في الجسم. ويقول الأطباء إن هذه المنتجات ليس لها نظائرها بهذه الصفة.

أوصى ديفيد جنكينز مرضى السكري من النوع الثاني بتناول 190 جرامًا من البقوليات يوميًا - الفول والعدس والبازلاء والحمص وغيرها ولاحظ أن البقوليات تعتبر أيضًا وسيلة فعالة للغاية لفقدان الوزن وتطبيع الشهية.

داء السكري

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز) والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه ولكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

تشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري ووتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج مقدمات السكري والسكري الحملي وتحدث مقدمات السكري عند زيادة مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي.