سعر فستان منة شلبي بحفل زفاف جميلة عوض يثير دهشة السوشيال ميديا

حرصت الفنانة منة شلبي على حصور حفل زفاف النجمة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، الذي أقيم مساء أمس الخميس، في قلعة صلاح الدين وسط تنظيمات شديدة الدقة ومجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، ليفاجئ الجماهير بتواجد الفنانة خاصة بعد أزمتها الأخيرة وقرار محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر من جنايات القاهرة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

حفل زفاف جميلة عوض

سعر إطلالة منة شلبي في حفل زفاف جميلة عوض

ظهرت منة شلبي في حفل زفاف جميلة عوض بفستان لامع جذاب مزج بين اللونين الأحمر والبرتقالي بتصميم Halter Neck، من تصميم دار Jenny Peckham، وعند البحث تبين أن سعره 4838 ألف سترليني أي ما يعادل 292 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية فقد اختارت تسريحة شعر ذيل حصان، مع مكياج ذهبي بسيط، وزينت إطلالتها بحلق نفس لون المكياج.

منة شلبي

منة شلبي

منة شلبي

رقص منة شلبي في حفل زفاف جميلة عوض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة منة شلبي أثناء حضورها حفل زفاف جميلة عوض، وعلى الرغم من أزمتها الأخيرة التي مازالت مستمرة، إلا أن شلبي حرصت على التواجد قبل بدء الزفة، ورقصت مع العروسين.

منة شلبي في قبضة القضاه بسبب المخدرات

في شهر مايو الماضي، تفاجئت الجماهير بتأييد محكمة النقض الحكم الصادر من جنايات القاهرة الحبس الفنانة منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه، بعد أن تم اتهامها بقضية حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

بدأت القصة في صباح يوم الجمعة عام 2022، عندما استيقط الجماهير على خبر إلقاء أجهز الأمن القبض على منة شلبي بجمارك مطار القاهرة الدولي أثناء رجوعها من نيويورك، بتهمة حيازة مواد مخدرة حيث كان بحوزتها 12 كيسا من مخدر الماريجوانا وسيجارتين من نفس نوع المخدر، وقطع حلويات مخلوطة بالحشيش، وماكينة طحن ماريجوانا.

وكشفت مصادر أمنية في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" الإلكترونية، أن الفنانة منة شلبي كانت متواجدة في صالة 3 بمطار القاهرة الدولي، وتم اشتباه رجال الأمن بها أثناء التفتيش، ليتفاجأ الرجال بـ 12 كيسا من نبات الماريجوانا المخدر وزنت 90 جراما و27 قطعة تشمل فاب سجائر إلكترونية، وزيت حشيش، وقطع حلويات مخلوطة بنبات الماريجوانا، كانوا بحوزتها.