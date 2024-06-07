مصمم خصيصًا لها وعقد ألماس وزن 13 قيراطًا.. تفاصيل فستان جميلة عوض

في أجواء رومانسية حالمة وحفل زفاف أسطوري خطف أعين الجماهير، دخلت الفنانة جميلة عوض عش الزوجية بعد علاقة حب قوية استمرت لسنوات بالمونتير أحمد حافظ، حيث عقدت قرانها يوم الإثنين الماضي في حفل عائلي صغير اقتصر على الأقارب ومجموعة صغيرة من الأصدقاء، والأمر الذي تسبب في صدمة للجماهير نظرًا لأن النجمة الشابة لم تكشف من قبل عن دخولها في قصة حب، وها هي اليوم تحتفل بزواجها في قلعة صلاح الدين مع نخبة من نجوم ونجمات الوسط الفني المصري والعربي.

جميلة عوض

جميلة عوض

تفاصيل حفل زفاف جميلة عوض في سرية تامة

كشفت جميلة عوض تفاصيل حفل زفافها أثناء التحضيرات في تصريحات لمجلة "ماري كلير"، قائلة إنها شخص يهتم بالتفاصيل لذلك اختارت أن يكون مكان الحفل في القلعة ليكون مميزًا عن غيره من الأماكن الأخرى، وسط تنظيمات شديدة الدقة وبعيدة عن كاميرات الصحافة والإعلام.

جميلة عوض

جميلة عوض

اختارت جميلة عوض فستان يحمل طابع أميرات ديزني من توقيع المصمّم اللبناني العالمي رامي قاضي والذي أضاف الطابع الأنثوي الجذاب خلال للفستان المصمم لها خصيصًا، حيث تميز بقصة الكورسيه على الصدر وأكمام طويلة مع فتحة من الظهر، ومن الناحية الجمالية اختارت مكياج هادئ من الألوان الترابية بأنامل خبيرة التجميل "ريهام خليفة"، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها برعاية صالون التجميل "الصغير"، وزينت إطلالتها بمجوهرات من "أمجد غالي" مرتدية قلادة مصنوعة من 13.81 قيراط من الألماس مع حجر من الألماس في الوسط بوزن 6 قيراط مما أبرز ملامح جمالها وبساطة إطلالتها.

جميلة عوض

جميلة عوض

نجوم الوسط الفني يحيون حفل زفاف جميلة عوض

حضر الحفل وسط مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني كان أبرزهم عمرو دياب، مصطفي قمر، أحمد سعد، يسرا ومنى زكي، لبلبة، آسر ياسين، عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد فهمي، حلا شيحة وغيرهم من النجوم.

جميلة عوض

من هي جميلة عوض.. بداية علاقتها بأحمد حافظ

جميلة عوض من مواليد 1991، وهي من عائلة فنية أصيلة فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هى الفنانة راندا وجدها الفنان محمد عوض، وخطفت الأنظار سريعًا بعد عرض المسلسل التليفزيوني "تحت السيطرة" في عام 2015، مقدمة من خلاله شخصية هانيا الذي يعد أول دور لها في مشوارها الفني.

أما عن المونتير أحمد حافظ، فهو ابن المهندس محمود حافظ أحد أهم المونتيرين في الوسط الفني المصري وقام بعمل مونتاج للعديد من الأعمال السينمائية والدرامية الشهيرة من بينها مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، ومسلسل "السيدة الأولى"، ومسلسل "طريقي".

جميلة عوض

جميلة عوض

جميلة عوض

جميلة عوض

جميلة عوض