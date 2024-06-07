أطعمة تمنع تساقط الشعر

كشف البروفيسور ستانيسلاف إيونوف من قسم العلاج بكلية الطب بجامعة التعليم الروسية، أسباب تساقط الشعر.

يقول البروفيسور: "تعتمد صحة الشعر على مستوى الأندروجينات، لأنه عندما يرتفع مستوى هذه الهرمونات، تحدث الثعلبة عند الرجال والنساء. ويعتمد هذا على حالة الغدد الصماء، وخاصة الغدة الدرقية. كما يمكن أن تؤدي الدورة الشهرية الشديدة جدا إلى فقر الدم وتساقط الشعر. والسبب الشائع الآخر لتساقط الشعر هو نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية التي تقوي بصيلات الشعر، وخاصة فيتامينات A وE والسيلينيوم، وكذلك فيتامينات C وD وفيتامينات مجموعة B وفيتامين PP والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والكروم".

ووفقا له، يؤثر التدخين في حالة الشعر ونموه، وكذلك تناول الأدوية الهرمونية دون انضباط والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرودية. كما أن الإجهاد يحفز تساقط الشعر لإن إفراز كمية كبيرة من الأدرينالين يسبب تشنج الأوعية الدموية، ما يقلل من تغذية بصيلات الشعر.

ويقول: "للحفاظ على الشعر يجب مراقبة الحالة الهرمونية وتناول بصورة دورية الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر. كما يجب تناول المزيد من الفواكه والخضروات البرتقالية والصفراء والخضراء التي تحتوي على الكاروتينات (فيتامين А).

ويجب أن يحتوي النظام الغذائي على اللحوم والكبد كمصادر للحديد، وكذلك الحنطة السوداء وجنين القمح والحبوب الأخرى التي تحتوي على فيتامين E والسيلينيوم. ويجب الحفاظ على نظافة الجلد وفروة الرأس، ولكن لا ينبغي غسل الشعر بماء ساخن جدا بل من الأفضل أن تكون حرارته 35-37 درجة مئوية. ويفضل استخدام الشامبو الذي يحتوي على زيت الخروع واللوز، أو زيت الخروع نفسه لتغذية الشعر. ويجب أن يكون مجفف الشعر بعيدا عند استخدامه في تجفيف الشعر لأن الهواء الساخن يدمر البصيلات. كما يجب تدليك فروة الرأس وبصيلات الشعر يوميا بمشط ذو أسنان متفرقة تقع في اتجاه واحد. ولا ينصح باستخدام فرش تمشيط الشعر الكثيفة لأنها تلحق الضرر بالشعر".

يعد تساقط الشعر أمرا طبيعيا، حيث يفقد الإنسان زهاء 50 إلى 100 شعرة على مدار اليوم.

ومع ذلك، فإن تساقط الشعر المفرط يمكن أن يكون مزعجا ومحرجا بالنسبة لبعض الأشخاص.

وقد تحدثت سارة جيبسون، مدربة الصحة والعافية، عن بعض الأطعمة التي يمكن تناولها للمساعدة على تقليل وربما منع تساقط الشعر.

وقالت على منصة "تيك توك": "إليك 6 أغذية تساعدك إذا كنت تعاني من تساقط الشعر".

الأفوكادو

قالت سارة: "الأفوكادو يحتوي على مادة "الليسين" التي تساعد على منع تساقط الشعر في المقام الأول".

الطماطم

أوصت الخبيرة سارة بضرورة إضافة الطماطم إلى الوجبات، وقالت: "الغذاء الثاني هو الطماطم (البندورة) لأنها تحتوي على الحديد الذي يعتبر عنصرا أساسيا في المساعدة على منع تساقط الشعر. وتحتوي أيضا على فيتامين A الأساسي لنمو شعر صحي في المقام الأول".

الجزر

أوضحت سارة: "احرص على إضافة الخضار البرتقالية وتحديدا الجزر، لاحتوائه على البيتا كاروتين الذي يتحول داخل الجسم إلى فيتامين A، ما يساعد على توهج البشرة وصحة الأظافر".

الفول السوداني

أضافت سارة: "احرص على إضافة بعض الفول السوداني إلى نظامك الغذائي، لأنه يحتوي على النياسين، أي فيتامين B3، الذي يؤدي نقصه في الجسم إلى تساقط الشعر".

اللوز

نصحت سارة بتناول وجبات خفيفة من اللوز بانتظام. وقالت: "لا تنس إضافة اللوز إلى نظامك الغذائي لأن اللوز يحتوي على فيتامين E المضاد للأكسدة. وثبت أن فيتامين E يعزز نمو الشعر بشكل ممتاز ويمنع أيضا ترققه، حتى لو تم تشخيص مرض الثعلبة لديك".

دبس السكر

وأضافت: "أخيرا، حاول إضافة بعض الدبس لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والزنك والسيلينيوم والحديد، وكلها عناصر ضرورية من المعادن الأساسية لصحة الشعر الجيدة".