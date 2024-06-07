الأمم المتحدة تدرج إسرائيل بالقائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بعثة إسرائيل بالأمم المتحدة بإدراج تل أبيب بالقائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

استشهاد 36731 فلسطينيا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر



وفي سياق آخر، قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، إن أكثر من 36731 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 83530 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت أن نحو 77 فلسطينيا قتلوا وأصيب 221 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي اليوم الـ245 من الحرب على غزة، تواصل قوات الاحتلال استهداف مناطق في وسط القطاع وجنوبه ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

واستشهد فلسطينيان اثنان في قصف إسرائيلي استهدف منطقة أبو هولي بدير البلح وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، استشهاد 5 فلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلًا لعائلة الرفاتي شمالي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية استشهاد فلسطينيَّيْن اثنبن وإصابة 6 آخرين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا لعائلة الأشرم قرب مسجد السلام بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقالت المصادر إن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وبلدة القرارة جنوبي القطاع.

47% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح بايدن بالإفراج عن المحتجزين



وفي إطار آخر، أظهر استطلاع رأي حديث، أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن 47% من الإسرائيليين يؤيدون المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي بايدن للإفراج عن المحتجزين.

ووفق الاستطلاع فإنه في مقابل ذلك، ما زال 39% من الإسرائيليين يؤيدون استعادة المحتجزين بالضغط العسكري.

وأشارت العينة إلى أن 42% من الإسرائيليين، يرون أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 34% لنتنياهو.

وفي نهاية الشهر الماضي، شرح بايدن المقترح قائلا: المرحلة الأولى ستستمر ستة أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكانية في غزة، مضيفا: خلال الأسابيع الستة من المرحلة الأولى، ستتفاوض إسرائيل مع حماس على الوصول للمرحلة الثانية، التي ستشهد نهاية دائمة للأعمال القتالية.

وقال بايدن: سيكون هناك رهائن أميركيون سيتم إطلاق سراحهم في هذه المرحلة، بالإضافة إلى الجثث.

وينص الاقتراح على أنه إذا استمرت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية لأكثر من 6 أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سيستمر دون انقطاع.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، ستتضمن المرحلة الأولى سحب إسرائيل قوات جيشها من المناطق المأهولة بالسكان في القطاع، وستسمح لسكان القطاع بالعودة إلى منازلهم في شمال القطاع، وستزداد المساعدات الإنسانية لتشمل دخول 600 شاحنة القطاع كل يوم.

وذكر الرئيس الأميركي: المرحلة الثانية ستشهد تبادل كل الرهائن الأحياء المتبقين وستنسحب القوات الإسرائيلية.

ويشمل هذا التبادل الجنود الذكور المنتمين للجيش الإسرائيلي والمحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

ووفقا لبايدن، فإن وقف إطلاق النار سيصبح بمثابة اتفاق وقف القتال إلى الأبد. حيث قال: طالما حافظت حماس على التزاماتها، ستتوقف الأعمال العدائية بشكل دائم.

وأشار بايدن إلى أن في المرحلة الثالثة، ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لغزة.