القيادة المركزية الأميركية تعيد إنشاء الرصيف البحري المؤقت في غزة

قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الجمعة، إنها تعيد إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، والذي سيسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي عصف به العدوان الإسرائيلي.

وذكرت القيادة في بيان أن الأيام المقبلة ستشهد قيام الجيش الأميركي بتسهيل حركة المواد الغذائية الحيوية وغيرها من إمدادات الطوارئ، دعما للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية يوم 29 مايو عن انهيار أجزاء من الرصيف العائم الذي أقامه الجيش الأميركي على سواحل غزة، بهدف إدخال المساعدات الإنسانية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت الشهر الماضي إقامة الرصيف البحري المؤقت على شاطئ غزة لإدخال مساعدات بحرًا إلى القطاع.