تدشين 3 خطوط جديدة للشركة الوطنية مصر للطيران إلى مقديشيو وأبيدجان وجيبوتي

أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية عن تدشين خطوط جديدة داخل القارة السمراء خلال شهر يوليو القادم ، وهم مقدشيو عاصمة الصومال وابيدجان عاصمة كوت ديفوار وكذلك خط إلي جيبوتي.

في ضوء توجهات الحكومة المصرية بتعزيز اواصر التعاون والترابط مع دول القارة الافريقية، وفى إطار رؤية وزارة الطيران المدني بأهمية التوسع فى أفريقيا من خلال بناء شراكات استراتيجية جديدة مع الأشقاء الأفارقة فى مجالات النقل الجوى وفتح خطوط ونقاط جديدة على مستوى القارة الإفريقية.

حيث من المخطط تسيير رحلات جوية إلى العاصمة الايڤوارية أبيدچان اعتبارا من 9 يوليو القادم بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلات جويه تربط بين جيبوتي ومقديشو ابتداءً من 11 يوليو وحتى نهاية الجدول الصيفى بمعدل رحلتين اسبوعيا بخط سير (القاهرة - جيبوتي - مقديشو - جيبوتي – القاهرة).

و تنتهج مصر للطيران خطة طويلة المدى للتوسع في إفريقيا و الوصول إلى أسواق جديدة لاستهداف عملاء جدد، وبتشغيل الخطوط الجديدة سيصبح عدد النقاط التى تصل إليها الشركة فى أفريقيا 26 نقطة، كما أن حركة الطيران والسفر في أفريقيا تعد من الأسواق الواعدة في العالم، وتسعى الشركة الوطنية بما يتوافق مع استراتيجتها المستقبلية إلى زيادة فرص التواجد داخل القارة السمراء حيث من المخطط أن تصل الشركة إلى 32 نقطة بحلول عام 2028 من خلال فتح خطوط جديده الى داكار بالسنغال، لوندا بأنجولا، و كيب تاون بجنوب افريقيا ، باماكو بمالى، هرارى بزيمبابوي ولوساكا بزامبيا وذلك بما يتوافق مع خطه تطوير وتدعيم أسطولها الجوى باحدث الطرازات العالمية.