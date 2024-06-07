إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالقليوبية

شهد الطريق الدائري أمام نزلة أم بيومي بمحافظة القليوبية انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انقلاب سيارة ميكروباص بالقليوبية



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري أمام نزلة أم بيومي، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق نتج عنه إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع تلفيات أثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشادة كلامية السبب حجز قضية اتهام مالك جراج وعامل بقتل شخص



كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة،، محاكمة مالك جراج وعامل لاتهامهما بقتل شخص خلال مشاجرة بينهما بعد مشادة كلامية، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لجلسة الخميس المقبل للنطق بالحكم.

أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18372 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2816 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد ك أ"، 37 سنة، مالك جراج، "محبوس"، و"محمد م ع"، عامل، (هارب)، ومقيمان دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لأنهما فى يوم 6 / 9 / 2023، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول محافظة القليوبية، قتلا المجنى عليه محمد ح ج، بغير سبق إصرار ولا ترصد - بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحًا أبيض - سكين - وسدد للمجنى عليه طعنة قاسية قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا "سلاحا أبيض"، سكينا، بدون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت تحريات المباحث بالقليوبية حول الواقعة أنه حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم، فأشهر الأخير سلاح أبيض "سكين" وسدد للمجنى عليه طعنة استقرت بصدره، قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته التى أودت بحياته حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة، وتم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة.