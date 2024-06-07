رسميًا.. محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الموسم في ليفربول

حصد الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول جائزة أفضل لاعب فى الموسم 2023-2024 بالنادي الإنجليزي.

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وأعلن الحساب الرسمي لنادى ليفربول على منصة "إكس" تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى الموسم بالنادي والمقدمة من شركة ستاندرد تشارترد الراعي الرسمي للريدز".

وجاء تتويج صلاح بالجائرة بعد حصوله على أغلبية الأصوات في الاستفتاء الجماهيري الذي طرحه الموقع الرسمي لليفربول متفاوقاً على فيرجيل فان ديك وأليكسيس ماك أليستر.

وشارك مع صلاح هذا الموسم مع ليفربول في 44 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالهم 25 هدفا وصنع 14 آخر.

ويذكر أن الفرعون المصري توج أيضاً بجائزة أفضل لاعب بتصويت الجماهير خلال موسم 2024.