ليفربول يستعد للتضحية بـ 10 لاعبين في الميركاتو الصيفي

قرر نادي ليفربول الإنجليزي رحيل عشر نجوم عن الفريق الأول بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تولي الهولندي آرني سلوت المسئولية الفنية للريدز.

وتعاقد مسئولو نادي ليفربول مع المدرب الهولندي آرني سلوت لتدريب الفريق خلفًا للألماني يورجن كلوب، والذي رحل بنهاية الموسم الحالي.

وجاء اللاعبون العشر الراحلون عن نادي ليفربول كالتالي: ماتيوس موسيالوفسكي، ناثان جيبلين، آدم لويس، ميلكامو فراويندورف، فرانسيس جييماه، لوك هيويتسون، نيال أوسبورن، وكودي بيلينينجتون، فضلًا عن الثنائي الذي تم عنه الإعلان مسبقًا وهما: جويل ماتيب وتياجو ألكانتارا.

وقرر مسئولو نادي ليفربول بالتنسيق مع آرني سلوت على بقاء حارس المرمى أدريان، حيث تم الاتفاق على تجديد عقده مع الريدز خلال الفترة القادمة.

ووجه نادي ليفربول الشكر لجميع اللاعبين الذين تأكد رحيلهم عن النادي، متمنيًا لهم التوفيق مستقبلًا.

وأنهى فريق ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم الأخير وهو في المركز الثالث، خلف كل من مانشستر سيتي المتصدر وأرسنال الذي حل وصيفًا.

صفقة هولندية مطلوبة في ليفربول

أبدى نادي ليفربول الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع جناح آيندهوفن الهولندي، البلجيكي يوهان باكايوكو، خلال انتقالات الصيف المقبلة، ليكون بديلاً في حال رحيل نجم الريدز، الدولي المصري محمد صلاح.

وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر" البريطانية، فان باكايوكو، هو البديل المتوقع للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في الميركاتو الصيفي 2024.

ليفربول يجد بديل نجمه محمد صلاح

وينتهي عقد هداف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح مع الريدز، في صيف 2025، لكن اسم الفرعون المصري، ارتبط بمغادرة أنفيلد هذا الصيف.

وترى إدارة ليفربول أن باكايوكو بديل مناسب لمحمد صلاح، في حالة رحيله، وخاصة أنه أحد أفضل المواهب في الدوري الهولندي.

ومن المتوقع أن يتم اختيار باكايوكو ضمن قائمة منتخب بلجيكا لكرة القدم، المشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" الشهر المقبل.

وشارك جناح آيندهوفن الهولندي، البلجيكي يوهان باكايوكو في 48 مباراة مع آيندهوفن هذا الموسم في جميع المسابقات، وسجل 14 هدفًا وقدّم 14 تمريرة حاسمة.

ثنائي ليفربول على رأس أولويات أندية الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن ثنائي نادي ليفربول لويس دياز وجو جوميزعلى رأس أولويات أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رحيل يورجن كلوب عن ليفربول قد يساهم في تطورات جديدة حول مستقبل ثنائي الريدز في الموسم الجديد.

وكان جو جوميز قد تلقى عرضاً من الدوري السعودي الصيف الماضي، لكن إدارة ليفربول تمسكت ببقاء اللاعب نظراً لتعدد مراكزه في الخط الخلفي للريدز وسينتهي عقد ثناي الريدز جو جوميز ولويس دياز مع ليفربول في موسم 2027.

وتهدف أندية دوري روشن السعودي إلى جذب اللاعبين الشباب من القارة الأوروبية في الموسم الجديد.

وشدد الرئيس التنفيذي للدوري السعودي، مايكل إيمينالو أن دوري روشن يستهدف جذب لاعبين "استثنائيين" في أوج عطائهم هذا الصيف بدلاً من التوقيع مع لاعبين كبار في السن.