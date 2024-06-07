4 مستشفيات في كوريا الجنوبية أعلنت إضرابها عن العمل بداية من 17 يونيو

أعلن عدد من الأطباء في 4 مستشفيات شاملة تابعة لجامعة سيئول الوطنية (SNU) بكوريا الجنوبية، إضرابا عن العمل اعتبارا من 17 يونيو، وفقا لما ذكره مسؤولو المستشفيات اليوم الجمعة.

وتأتي تلك الخطوة لتسرع جهود الحكومة لحل إضراب الأطباء المبتدئين الذي طال أمده.

ووفق لوكالة يونهاب للأنباء،فقد صوت أساتذة الطب في المستشفيات الأربعة التابعة لجامعة سيئول الوطنية على بدء الإضراب، مطالبين الحكومة بالتراجع الكامل عن الخطوات الإدارية لمعاقبة الأطباء المتدربين والمقيمين الذين تركوا مواقع عملهم منذ أواخر فبراير احتجاجا على خطة الإصلاح الطبي التي تنفذها الحكومة.

وبالرغم من أن الأساتذة، وهم من كبار الأطباء في المستشفيات، صوتوا لصالح تنظيم الإضراب، إلا أنه سيتم الإبقاء على غرف الطوارئ وعلاج المرضى ذوي الحالات الحرجة، حسبما قال مسؤولو المستشفيات.

والمستشفيات الأربعة هي مستشفى جامعة سيئول الوطنية، ومستشفى "بوندانغ" التابع لجامعة سيئول الوطنية، ومركز "بوراميه" الطبي الحكومي التابع للجامعة، ومركز "كانغنام" للرعاية الصحية التابع للجامعة.

يذكر أنه في أواخر الشهر الماضي، انتهت الحكومة من إقرار زيادة حصص القبول بنحو 1,500 مقعد لكليات الطب، وهي أول زيادة من نوعها منذ 27 عاما.

وفي مسعى لإقناع الأطباء المتدربين والمقيمين بالعودة إلى المستشفيات، سمحت الحكومة لهم بالبحث عن وظائف في عيادات طبية أخرى أو العودة إلى مستشفيات تدريبهم من خلال سحب أمر العودة إلى العمل وتعليق الخطوات الإدارية لمعاقبتهم.

ومن ناحية أخرى، أجرت الجمعية الطبية الكورية، وهي أكبر جماعة ضغط لأطباء المستشفيات المجتمعية في البلاد، تصويتا حول ما إذا كانت ستنظم إضرابا أم لا.

وبحسب المصادر، شارك في التصويت الذي قد يؤدي إلى إضراب أطباء المستشفيات غير الجامعية 58,874 أو 45.57% من مجموع 129,200 طبيب يحق لهم التصويت.

