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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبد الناصر زيدان يشيد بالجماهير المصرية

منتخب مصر
منتخب مصر

أثنى الاعلامي" عبد الناصر زيدان" عبر برنامجه التليفزيوني" ملعب الشمس"  بالجماهير المصرية التي حضرت لدعم منتخبنا الوطني، في لقائه ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

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عبد الناصر زيدان يشيد بالجماهير المصرية

وهنأ زيدان العميد حسام حسن" المدير الفني للفراعنة" عقب تحقيقه للانتصار الرسمي  الأول له مع منتخب مصر، و انفراده بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط

وتابع عبد الناصر ان المدير الفني لمنتخبنا الوطني يحتاج للدعم و المساندة لتحقيق احلام الجماهير المصرية بالوصول لمونديال" كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية" و المقرر إقامتها في 2026.

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موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم


وأتم عبد الناصر زيدان تصريحاته:" انتصار اليوم على منافس مباشر هو فوز بستة نقاط ، النهاردة كسبنا لعيبة كثيرة بعودة الثقة لها مثل تريزيجيه و حمدي فتحي، وكفاية الروح اللي شوفناها عند لاعبينا، و ربنا يكرمنا في القادم".

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عبد الناصر زيدان يشيد بالجماهير المصرية
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