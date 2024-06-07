موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم

يخوض منتخب مصر مباراته الرابعة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك عند مواجهة غينيا الاستوائية في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك مجموع 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، ويليه غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بينما تراجع بوركينا فاسو للمركز الثالث وفي جعبته 4 نقاط.

موعد مباراة مصر وغينيا الاستوائية

تقام مباراة مصر وغينيا الاستوائية، يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يونيه الجاري على أرض الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل محمود حسن تريزيجيه هدفي منتخب مصر في الدقيقة الثالثة من ضربة رأسية، ثم عزز بهدف ثاني في الدقيقة السابعة بعد استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع بوركينا فاسو أتبعها بتسديدة أرضية سكنت مرمى المنتخب الملقب بالأحصنة وقلص لاسانا تراوري النتيجة بعدما سجل هدف لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 56.

وكان منتخب مصر قد فاز في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم، على منتخب جيبوتي في القاهرة بستة أهداف نظيفة، ثم تغلب على سيراليون بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت خارج الديار.