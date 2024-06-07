قطار يسطر نهاية حياة عامل حال عبوره شريط السكة الحديد بالمنشاه

لقي عامل في منتصف العقد السادس من العمر يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصرعه صدمه قطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة المركز وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود محضرا لمركز المنشاه من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المنشاه بإصطدام القطار [ الإسكندرية – أسوان ] بالمدعو "ممدوح . م . ر . ح" 54 سنة عامل ومقيم دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور دائرة المركز مما أدى إلى وفاته وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي .إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال شقيق المتوفـي "فراج . م . ر . ح" 64 سنة عامل يقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى العسيرات المركزي عامل في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابًا بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسرى تعدى عليه عامل آخر بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة العسيرات من المستشفى المركزي بوصول "مؤمن . ا . ع . ا" 18 سنة عامل مصاباً بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسرى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والد المصاب "إبراهيم . ع . ا . م" 57 سنة مزارع يقيم بذات الناحية إتهم "عبد الله . م . ع . م" 23 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي على نجله بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب المزاح بينهما، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "مطواة" بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .