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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر يطير إلى غينيا بيساو اليوم الجمعة بطائرة خاصة

بوابة الوفد الإلكترونية

يسافر منتخب مصر، اليوم الجمعة في الخامسة والنصف مساءً إلى غينيا بيساو، لملاقاة منتخب غينيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بطائرة خاصة، تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران وستقلع من مطار القاهرة الدولي إلى مطار اوزفالدو فييرا بغينيا بيساو.

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وفاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن،  أمس الخميس على بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. 

وبالفوز أمس على بوركينا فاسو، يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن قبل من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط،

 

 

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