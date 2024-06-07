الأهلي يمنع لاعبيه من الظهور الإعلامي.. ويغرم "أفشة" ربع مليون جنيه

أظهر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي "العين الحمراء" للاعبي الفريق بعد أزمة التصريحات الصادرة عن لاعبه محمد مجدي "أفشة" نجم الفريق في إحدى البرامج التليفزيونية.

وقرر بيبو منع الظهور الإعلامي للاعبي الأهلي قبل الموعد المحدد بعد الجدل الذي أثاره أفشة بتصريحاته حول علاقته بالجهاز الفني وتلميحاته لوجود خلافات مع بعض زملائه.

وأسدل الستار على أزمة أفشة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني بعدما قدم اللاعب اعتذارًا للجهاز الفني واللاعبين كما تعرض لعقوبة مالية قيمتها ربع مليون جنيه.

وعاد أفشة للتدريبات بعد منعه من خوض المران لمدة يومين متتاليين كعقوبة مبدئية بسبب التصريحات التي أدلى بها في الأيام الماضية.

في المقابل ، يخوض الأهلي غداً السبت مباراة ودية ضد النجوم أحد أندية دوري القسم الثاني لتجهيز اللاعبين الحاليين لمباراة فاركو المقررة يوم 14 يونيو الجاري بالدوري الممتاز.