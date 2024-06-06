موعد ومكان اختبارات الأهلي بمحافظة الإسكندرية

تنطلق اختبارات الناشئين الجدد بالنادي الأهلي في محافظة الإسكندرية صباح يوم ١٢من شهر يونيو الجاري على ملعب مدرسة بايونيرز الدولية.





كانت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالندي الأحمر ، قد بدأت الإثنين الماضي في محافظات الجمهورية، بعدما اختتمت الأحد في القاهرة، حيث أقيمت لمدة ٩ أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

وتقام اختبارات الأهلي للناشئين بالمحافظات على ملاعب أكاديمية الأهلي المختلفة، وتنطلق في السابعة صباحًا بجميع الملاعب، حيث بدأت الإثنين الماضي في محافظة الشرقية على ملاعب مركز شباب أبو كبير، وتنطلق في محافظة الغربية يوم ٦ يونيو الجاري على ملاعب مركز شباب زفتى.

وتقام الاختبارات بمحافظة السويس يوم ٩ يونيو الأحد المقبل على ملعب نادي النصر للبترول.