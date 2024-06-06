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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد ومكان اختبارات الأهلي بمحافظة الإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

 تنطلق اختبارات الناشئين الجدد بالنادي الأهلي في محافظة الإسكندرية صباح يوم ١٢من شهر يونيو الجاري على ملعب مدرسة بايونيرز الدولية.
 

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موعد مواجهة الأهلي وفاركو المقبلة في الدوري


كانت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالندي الأحمر ، قد بدأت الإثنين الماضي  في محافظات الجمهورية، بعدما اختتمت الأحد في القاهرة، حيث أقيمت لمدة ٩ أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

وتقام اختبارات الأهلي للناشئين بالمحافظات على ملاعب أكاديمية الأهلي المختلفة، وتنطلق في السابعة صباحًا بجميع الملاعب، حيث بدأت الإثنين الماضي في محافظة الشرقية على ملاعب مركز شباب أبو كبير، وتنطلق في محافظة الغربية يوم ٦ يونيو الجاري على ملاعب مركز شباب زفتى.

وتقام الاختبارات بمحافظة السويس يوم ٩ يونيو الأحد المقبل على ملعب نادي النصر للبترول.

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