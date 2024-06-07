طريقة عمل طاجن لسان عصفور زي الجاهز

يُعتبر طاجن لسان العصفور واحدًا من الأطباق الشهية والمحبوبة في معظم المناطق، حيث يتمتع بمذاق لذيذ وتوابل فريدة في هذا التقرير، سنتعرف على طريقة تحضير طاجن لسان العصفور بخطوات سهلة ومكونات بسيطة، مما يمكنك من تجربته في منزلك وإعداد وجبة شهية ومشبعة.





طريقة عمل طاجن لسان عصفور

المكونات:

- 2 كوب لسان عصفور

- 1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

- 2 فص ثوم مفروم

- 2 حبة طماطم مفرومة

- 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

- 2 كوب مرق دجاج أو لحم

- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1/2 ملعقة صغيرة كمون

- 1/2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

- 1/2 كوب بقدونس مفروم (اختياري)

- 1/2 كوب جبن مبشور (اختياري)





طريقة التحضير

1. تحضير لسان العصفور:

- في مقلاة كبيرة، سخني الزيت أو الزبدة على نار متوسطة.

- أضيفي لسان العصفور وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبياً. احرصي على تقليبه باستمرار حتى لا يحترق.





2. تحضير الخليط:

- في نفس المقلاة، أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح شفافاً.

- أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة إضافية.

- أضيفي الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم، وقلبي المزيج لمدة 5 دقائق حتى تتكثف الصلصة.





3. التتبيل والطهي:

- أضيفي مرق الدجاج أو اللحم إلى المقلاة، ثم أضيفي التوابل (الملح، الفلفل الأسود، الكمون، والكزبرة الناشفة).

- دعي الخليط يغلي لمدة 10 دقائق حتى تمتزج النكهات وتتكثف الصلصة قليلاً.





4. الخبز في الطاجن:

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

- في طاجن أو صينية فرن، ضعي نصف كمية لسان العصفور المحمص في القاع.

- صبي فوقه نصف كمية خليط الطماطم، ثم ضعي الكمية المتبقية من لسان العصفور فوق الخليط.

- صبي الكمية المتبقية من خليط الطماطم فوق لسان العصفور.

- غطي الطاجن بورق ألومنيوم وضعيه في الفرن لمدة 30 دقيقة.





5. التقديم:

- بعد مرور 30 دقيقة، أزيلي ورق الألومنيوم ووزعي الجبن المبشور والبقدونس المفروم (اختياري) على الوجه.

- أعيدي الطاجن إلى الفرن لمدة 10 دقائق إضافية حتى يذوب الجبن ويحمر الوجه قليلاً.

- قدمي الطاجن ساخناً مع سلطة أو خبز طازج.