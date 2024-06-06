كاتب: مدبولي يعكف على اختيار وزراء جدد والمرحلة تحتاج لأصحاب الخبرات

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن رئيس الوزراء يعكف يوميًا على اختيار وزراء الحكومة الجديدة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد “ستكون هناك تغييرات موسعة بالحكومة، وفي تقديري أن أداء الدكتور مصطفى مدبولي كان جيدا خلال 7 سنوات، ولعب دورا كبيرا في مواجهة الكثير من الأزمات وتوفير مشروعات ناجحة”، مضيفا “المرحلة الحالية تحتاج لأصحاب الخبرات، والقطاع الخاص سيكون له دورا فعالا في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة”.



وواصل: “لدينا مشروعات ناجحة بعضها يتعلق بالبنية التحتية، إضافة إلى القضاء على الإرهاب السنوات الماضية، ومقارنة بالفترة ما بعد 1967 سنجد أن المخاطر كانت أصعب، ومع ذلك استطاع الشعب المصري تحقيق النصر في 1973”.

وتابع: “لست خائفا على الداخل، الخوف على الإقليم، هناك تطورات ومخاوف من حرب إقليمية، لكن في الساعات الماضية طالعنا أخبار إيجابية بشأن إمكانية قبول الشروط من قبل حماس وإسرائيل والتوصل إلى اتفاقية هدنة"، مردفًا: "يجب أن يدرك المصريون أننا نواجه ظروف صعبة بفعل الكثير من الأزمات والتطورات التي يشهدها الإقليم”.