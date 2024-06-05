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الأربعاء 05/يونيو/2024 - 08:55 م 6/5/2024 8:55:30 PM

كنت أتمنى لو تغيرت الحكومة كلها، فلا أرى مشكلة مصر فى وزير أو اثنين أو حتى عشرة أوعشرين، ولكن المشكلة تكمن فى الحكومة كلها..

طبعًا أنا لا أشكك فى وطنية أى وزير، ولا فى إخلاصه ولا فى ذمته المالية، فليس لديَّ معلومات تجعلنى أحكم فى أى واحدة من الثلاثة..

ولكن ما يمكننى أن أجزم به وأنا مرتاح الضمير، هو أن حكومة الدكتور مدبولى المقالة أو المستقيلة «جابت آخرها» كما يقولون، وتسببت فى تجويع وإفقار ملايين المصريين.. فلا هى قدَّمت أفكارًا مبدعة فى أى مجال من المجالات، ولا هى قدمت حلولًا قاطعة فى أى أزمة من الأزمات، وكانت النتيجة أن أزمات الوطن ازدادت صعوبة وازدات ضغطًا على الجميع حتى أرهقت 99,99% من المصريين.

وإذا أردت دليلًا على ذلك فلا أصدق من حديث الأرقام.. والأرقام تقول إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تسلمت مصر فى يونيو 2018 وكان الدولار بـ 17 جنيهًا و83 قرشًا، والآن الدولار بـ47 جنيهًا و42 قرشًا أى أن الجنيه تراجعت قيمته بنسبة تقارب 300 % على يد «مدبولي» وحكومته- لا رضى الله عنها!

الأرقام تقول أيضًا إن «مدبولي» وحكومته تسلموا مصر وكان كيلو الدقيق بـ 4.75 جنيه والآن سعره 25.5 جنيه تقريبًا بارتفاع 800%.. نفس الأمر تكرر فى كل السلع والخدمات، فكان سعر كيلو اللحوم 150 جنيهًا فى بداية عهد حكومة مدبولى، والآن تجاوز سعره 370 جنيهًا، وكان سعر كرتونة البيض 36 جنيهًا والآن سعرها 145 جنيهًا، وكان لتر الزيت بـ15 جنيهًا والآن سعره 84 جنيهًا، وكان متوسط سعر طن الحديد 12 ألف جنيه وحاليًا متوسط سعره 40 ألف جنيه (بزيادة حوالى 333%) وكان متوسط سعر طن الأسمنت 900 جنيه والآن متوسط سعره 2200 جنيه (بزيادة 244%)..

الأرقام تقول أيضًا إن حكومة الدكتور مدبولى تسلمت مصر والتضخم 10% والآن قفز التضخم إلى حوالى 30%، وكان سعر الرغيف المدعم بـ5 قروش والآن بـ20 قرشًا، وكان لتر بنزين 95 بـ 7.75 جنيه وصار الآن بـ 12.5 جنيه، كما ارتفع سعر بنزين 92 فى عهد حكومة مدبولى من 6,75 جنيه إلى 11.5 جنيه، وبنزبن 80 من 5,5 إلى 10 جنيهات، وبنفس هذه القيمة زاد سعر السولار، فيما قفز سعر أنبوبة البوتاجاز من 50 إلى 100 جنيه، وهو نفس ما تكرر فى الكهرباء التى قفز بها سعر الكيلو وات من 13 قرشًا إلى 58 قرشًا للشريحة الأولى فى الاستهلاك، بينما زاد فى الشريحة الثانية من 22 إلى 68 قرشًا، وزاد فى الشريحة الثالثة من 27 إلى 83 قرشًا، وفى الشريحة الرابعة زاد من 55 إلى 125 قرشًا، وفى الشريحة الخامسة ارتفع من 55 إلى 125 قرشًا، وفى الشريحة السادسة زاد من 125 إلى 140 قرشًا، وفى الشريحة السابعة ارتفع من 135 إلى 165 قرشًا.