الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فواكه صحية تساعد على انقاص الوزن

بوابة الوفد الإلكترونية

تقول الدراسات إن النظام الغذائي المرتبط بالفواكه يمكن أن يكون أمثل لصحتك، وليس فقط للحفاظ على وزن سليم وبشرة مشرقة، بل أيضًا لمساعدتك في خسارة الوزن. تقارير من موقع هيلث سايد تشير إلى أن الفواكه تحتوي على تركيبة غنية من الفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة الضرورية لصحتك. لذا، يُنصح بإدراج الفواكه في نظامك الغذائي لتحسين صحتك بشكل عام وتحقيق أهداف فقدان الوزن.

من بين الفواكه التي تساعد في فقدان الوزن:

1. الفراولة: تحتوي على كمية منخفضة من السعرات الحرارية والسكر، مما يجعلها مثالية لمن يسعون لخسارة الوزن. كما أنها تعتبر خيارًا جيدًا لمرضى السكري بسبب انخفاض محتواها من السكر.

2. الكيوي: يحتوي على كمية قليلة من السكر والسعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا جيدًا لمن يسعون لفقدان الوزن، كما أنه يمكن أن يعزز عملية الهضم.

3. البرتقال: يحتوي على الألياف وفيتامين C، واللذين يمكن أن يساعدا في فقدان الوزن بسرعة والشعور بالشبع لفترة أطول.

4. الجريب فروت: غني بفيتامين C والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة ويعزز فقدان الوزن.

5. الأفوكادو: يحتوي على الألياف وحمض الأوليك، اللذان يمكن أن يساعدا في الشعور بالشبع وتعزيز عملية الهضم والتمثيل الغذائي.

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