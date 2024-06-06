ضبط 171 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية ‏والبيضاء من ضبط (171قطعة سلاح نارى بحوزة ‏‏130متهم).

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وذلك على النحو التالى :‏

‏(8) بنادق آلية.‏

‏(24) بندقية خرطوش. ‏

‏(6) طبنجات .‏

‏(133) فرد محلى.‏

‏(168) طلقة مختلفة الأعيرة.‏

‏(10) خزينة متنوعة.‏

‏(247) قطعة سلاح أبيض .‏

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة ‏لمواجهة أعمال البلطجة ‏وضبط الخارجين على ‏القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ‏وإحكام ‏السيطرة الأمنية .‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم ‏فادي.ف بالسجن المُشدد 15 سنة لإدانته بالشروع في قتل قريبته المُسنة طمعاً في المال‎.‎

وشمل الحُكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة‎. ‎

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، ‏وبحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر‎. ‎

وأسندت النيابة العامة للمتهم فادي.ف أنه في يوم 29 سبتمبر 2022 شرع في قتل المجني عليها نعمات زكي، عمداً مع سبق ‏الإصرار بأن عقد العزم فوضع مُخططاً، أنفذه بالصعود لمسكنها، مُستغلاً علاقته بها (وجود صلة قرابة‎).‎

وطرق الباب، فالتقته المجني عليها مُحتالاً بحيلة انطلت عليها إذ طالبها ببعض مستلزمات الطعام، مغتنم اطمئنانها له، ‏فاستدارت عنه آمنة له، تاركةً أياه بباب مسكنها‎. ‎

وما أن لبت مطلبه وعادت له أنقض عليها خانقاً إياها غدراً بيديه، منتهزاً عجزها عن كبح جماحه، موقعاً إياها أرضاً، ‏فحدثت إصاباتها بالرأس التي تأيدت طبياً بالأوراق، فتمكن منها جالساً فوقها حتى أغشي عليها، فدلف إلى سكنها‎. ‎

وإبان عودته من داخله، ضغط بساقه على عنقها، للتأكد من إزهاق روحها ملتفتاً عن كبر سنها، متوارياً عن شيخوختها، ‏مُحدثاً إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي‎. ‎

وجاء ذلك بقصد قتلها، إلا أنه خاب اثر جريمته لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليها بالعلاج‎.‎

وارتبط ذلك بجنحة تتمثل في سرقة المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه إبراهيم عايد "نجل المجني ‏عليها‎".‎