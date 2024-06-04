خيانة القلب الطيب.. غدر القريب ينسج مأساة درامية ‏

بث الشيطان سمومه في عقل بطل قصتنا الشرير، وأوعز له أن يسرق قريبته، همس إبليس في أذنه قائلاً إن ضحيته لن تقوى على ردع شروره، وأن فرصته للحصول على أموالها قد حانت لسد حاجته المُلحة.

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أقدم الجاني بقدمين خبيثتين على الإتيان بجريمته في ليلٍ أسود خاصمه نور القمر، ولكن الله شاء في النهاية أن يكشف للجميع سوء تدبير الجاني الذي سار على سبيل القصاص منه حقاً وعدلاً.

تفاصيل القصة

في يوم 29 سبتمبر 2022 بدائرة قسم البساتين قام المُتهم فادي.ف بالطرق على باب السيدة نعمات زكي – 65 سنة في بيتها بمنطقة البساتين.

واستغل الجاني وجود صلة قرابة بينه وبين المجني عليها، وطلب منها بعض مُستلزمات تحضير الطعام ليُتم تدبيره من هذا الباب.

وحينما همّت السيدة الطيبة لتنفيذ طلبه باغتها الجاني، وقام بخنقها، وطرحها أرضاً، وجثم فوقها لإنهاء حياتها، حتى أغشي عليها، وتركها مسجاة أرضاً ودلف إلى غرفة نجلها.

وإبان عودته قام بوضع قدمه على عنقها، وفر هارباً من مسكنها تاركاً إياه مغشي عليها، حتى عاد نجلها إلى المنزل فيما بعد ونقلها للمستشفى وخضعت للعلاج.

وشهد إبراهيم عايد "نجل المجني عليها" بأنه إبان عودته من عمله ليلاً فوجيء بوالدته مُلقاة على الأرض مُصابة برأسها وعنقها وبسؤالها عن كيفية حدوث ذلك أجابته وأبلغته بقيام المُتهم بالواقعة.

فقام بنقلها إلى المستشفى لإسعافها طبياً، وعقب ذلك تبين له قيام المتهم بسرقة المبلغ المالي الخاص به من حجرته عقب تعديه على والدته.

وعقب مرور عدة أيام تحسنت الحالة الصحية للمجني عليها، وعادت إلى البيت، إلا أنها تعرضت لوعكة صحية جديدة وتدهورت حالتها فنقلها إلى المستشفى ووافتها المنية عقب ذلك.

تقرير مصلحة الطب الشرعي

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي وجود كسر بالعظم اللامي للرقبة وهي اصابة احتكاكية يجوز حدوثها من الضغط على العنق باستعمال اليد وفق ما ورد بمذكرة النيابة.

وفي تاريخ معاصر لتاريح الواقعة قبل الوفاة بحوالي 8 أيام، وأن مثل تلك الإصابة قد تؤدي للوافة بما يضاعفه من أنزفة بالنسيج.

وثبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى القصر العيني وجود هواء في الأنسجة تحت الجلد.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الوفاة تعزى إلى الحالة المرضية المزمنة بالقلب (تضخم بعضلة القلب وضيق بالشرايين) وما صاحبها من مضاعفات.

حكم المحكمة

حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المُتهم فادي.ف بالسجن المُشدد 15 سنة عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.