وكيل زراعة الغربية يناقش استعدادات الموسم الصيفى وتطبيق الدورة الزراعية لمحصول الأرز

ترأس الدكتور خالد على أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، مساء اليوم الخميس، الإجتماع الدوري لمديرى الإدارات الزراعية والتعاونية والإصلاح الزراعى، بالقاعة الكبرى للإرشاد الزراعى بديوان عام مديرية الزراعة بالغربية، وذلك لمتابعة إجراءات الإستعداد للموسم الصيفى وتطبيق الدورة الزراعية في محصول الأرز.

واستهل وكيل وزارة الزراعة الترحيب بالحضور، وهنئهم بقدوم عيد الاضحى المبارك اعادة الله على الامه العربية والإسلامية بالخير والبركات، وتم مناقشة أعمال الإجتماع بالتزام مشرفي الأحواض بضرورة تدقيق الحصر على الطبيعة، لما يترتب عليه من صرف الأسمدة المدعمة ، كذلك ضروره الإنتهاء من إدخال حصر لكل المحاصيل الصيفية بنسبه 100% طبقا للمحاصيل المنزرعة على الطبيعة، حفاظا على وصول الدعم لمستحقيه، وتم التنبية على بالتزام بالدورة الزراعيةلمحصول الأرز .



وأكد أبو شادى، على حسن معاملة الجمهور وتأدية الخدمات بكل سهولة ويسر للمزارعين ، والتنبيه علي مسؤلي الإرشاد الزراعي والمكافحه الحقليه بالمرور اليومي علي النواحي لفحص الزراعات القائمه وخاصه (القطن والذرة الشاميه) وعقد الندوات الإرشادية الحقليه، والتركيز على الآفات التي تصيب هذه المحاصيل وخاصه دودة الحشد الخريفيه ، ودوده ورق القطن ، وتم استعراض، موقف كارت الفلاح، وتوفير الأسمدة الآزوتية وصرفها مع بداية الموسم الصيفى، وجهود منع التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة في المهد لكافة التعديات والتشوينات، وتشكيل لجنة لمتابعة سير العمل على مدار الساعة أيام عيد الاضحى المبارك.

جاء ذلك الإجتماع تحت رعاية السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والاستاذ الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، وبحضور المهندس فخري منصور باز مدير عام الإدارة العامة للارشاد الزراعي، المهندس علاء الطناحى مديرعام الإدارة العامة للخدمات الزراعية، المهندس محمد قنونة مديرعام الإدارة العامة للتعاون الزراعى، المهندس وائل دغمش مدير إدارة حماية الأراضي، المهندس أحمد العجان مدير إدارة الشؤون الزراعية ، المهندس احمد سعد مدير إدارة التوجية التعاونى، المهندس السيد صيرة مسؤول قسم التشريعات، ومديري الإدارات الزراعية ، والتعاونية، والإصلاح الزراعى بالمراكز.

وفى نهاية اللقاء تم الإستماع الى الإستفسارات والرد على أسئلتهم .

