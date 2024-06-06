تخصيص 159 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بالفيوم

أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، تطبيق الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى، مشدداً على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولي مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات المنظمة لذلك، موضحًا أنه تم تخصيص 159 ساحةً ـ حتى الآن ـ بجانب المساجد الكبرى التى تؤدى فيها صلاة الجمع، لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك.



صلاة عيد الأضحى:

شدد محافظ الفيوم، على تكثيف عمليات النظافة بنطاق الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول، لضمان سلامة وصحة المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة لهم.

ووجه برفع كفاءة المتنزهات والحدائق وكافة مواقع المزارات السياحية والأماكن الترفيهية، مؤكداً على تقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد عمال النظافة وتوفير الصيانة اللازمة للمعدات لتكون بكامل جاهزيتها.

استعدادات عيد الأضحى المبارك:

كان محافظ الفيوم، بحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة أيام العيد وما قبلها، للتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى، والجدية فى العمل واليقظة التامة، من خلال اللجان المشكلة فى كل قطاع من القطاعات على حده، للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين، من خلال غرف العمليات بكل مركز من مراكز المحافظة بالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة الفيوم.

