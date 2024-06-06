لماذا يزداد وزن الرجال بعد سن الأربعين ؟

أجرى العلماء الأمريكيون، جنبا إلى جنب مع زملاء من بلدان أخرى، عددا من الدراسات التي أظهرت أن هناك عمليات معينة في جسم الرجال تؤدي إلى اكتساب الرجال للوزن الزائد بعد أربعين عاما.

اتضح أن هناك تفسيرا لحقيقة أن الرجال في سن الشيخوخة يكتسبون الوزن الزائد.



اتضح أن هذا يتأثر بنمط الحياة في سنوات الشباب وهذه هي الطريقة التي يعيش بها الرجل في سنوات شبابه التي تؤثر على كيفية مظهره في مرحلة البلوغ.



ويؤثر نمط الحياة غير السليم في سنوات الشباب، عندما يمتص الجسم أي أطعمة بسهولة، على الصحة في السنوات اللاحقة ولذلك، يظل الشباب نحيفين ومناسبين في سن العشرين والثلاثين، ثم يتم إعادة بناء عملية التمثيل الغذائي ويتوقف الجسم عن امتصاص الكثير من السعرات الحرارية، ولكن تظل عادات الأكل كما هي ويبدأ الرجل في زيادة الوزن بنشاط.

يمكن أن يحدث شيء مشابه للفتيات، ولكن في كثير من الأحيان يعتادن على مشاهدة نظامهن الغذائي حتى في شبابهن، لذلك ليس لديهن مثل هذه المشاكل في المستقبل بالإضافة إلى ذلك، تكتسب النساء الوزن تدريجيا، ويكتسب الرجال الوزن بشكل حاد في غضون بضع سنوات، عندما تحدث تغييرات مرتبطة بالعمر في الجسم.

وحتى لا تصاب بالدهون في منتصف العمر، من الأفضل مراقبة نظامك الغذائي طوال حياتك.

ومع ذلك، حتى مع هذه التغييرات، يمكنك العودة إلى الوزن الطبيعي إذا غيرت نمط حياتك وأسلوب تناول الطعام.



الشيخوخة المبكرة

الشيخوخة المبكرة -المعروفة كذلك بمتلازمة بروجيريا هاتشينسون-غيلفورد- هي اضطراب وراثي تصاعدي شديد الندرة يسبب تقدم عمر الأطفال بسرعة، بدءًا من أول عامين في حياتهم.



وفي العموم، لا تظهر أي مشكلات صحية على الأطفال المصابين بالشيخوخة المبكرة عند ولادتهم ولكن خلال العام الأول من العمر، يبدأ ظهور أعراض مثل بطء النمو وفقدان الأنسجة الدهنية وتساقط الشعر.

والأسباب الحتمية لوفاة معظم الأطفال المصابين بالشيخوخة المبكرة هي مشكلات القلب أو السكتات الدماغية ويبلغ متوسط العمر المتوقع للطفل المصاب بالشيخوخة المبكرة نحو 15 سنة.



إلا أن بعض المصابين بهذه الحالة المَرَضية يتوفون في سن أصغر وبعضهم قد يعيش فترة أطول، حتى عمر 20 عامًا تقريبًا.

لا يوجد بعدُ علاج شافٍ للشيخوخة المبكرة، لكن العلاجات الجديدة والأبحاث تمنح بعض الأمل في السيطرة على الأعراض والمضاعفات.