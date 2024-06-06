ضخ دماء جديدة في الوزارات وتقوية قنوات التواصل.. أهم مطالب المصريين بالخارج من الحكومة الجديدة

رحب عدد كبير من المصريين بالخارج بالتعديل الوزارى وتكليف الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءات والقدرات ، واكدوا على ضرورة ضخ دماء جديدة، قادرة على مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية ،في ظل بناء الجمهورية الجديدة ، ووضع ملف بناء الإنسان على رأس قائمة الأولويات ، وطالبوا بوضع خطة لمواجهة التحديات التي تواجه العديد من القطاعات ،ووضعوا آمالهم وطموحاتهم على طاولة الحكومة الجديدة ، املين في تحقيق مطالبهم .

قدمت وزارة الهجرة عدة مبادرات استجابة لمطالب المصريين بالخارج، وتذليل العقبات أمامهم، والتى كان اهمها مبادرة سيارات المصريين بالخارج ، وتسوية الموقف التجنيدي ، وعملت على تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية منها المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية،وفى عام 2023، أطلقت الوزارة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت شعار "جذورنا المصرية" لتعريف أبناء المصريين بالخارج أيضًا بتراث وطنهم، وغيرها من المبادرات ، الهامة ،ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يتم الانتهاء من اعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج و التي تضم كافة المعلومات عنهم، في شتى المجالات لتيسير دمهجم في المجتمع ، هذا فضلا عن الاستعداد لإطلاق منصة التسوق الإلكترونية للمصريين بالخارج، وينتظر العديد من المغتربين الانتهاء من إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج ، والذي أعلنت عنه وزارة الهجرة ، وستشهد الفترة المقبلة إطلاق الشركة الاستثمارية التي يديرها المصريين بالخارج ،ويحلم المغتربين بأحلام بسيطة وضعوها أمام المسئولين حالمين بتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ومدير بيت العائلة المصري في لندن: نحن في انتظار تحقيق طموحات المصريين بالخارج ونتمنى رؤية وزراء شباب وضخ دماء جديدة في الوزارات ، أو على الأقل يكون للوزير مستشارين من الشباب بفكر جديد ، أما فيما يخص المصريين بالخارج ، فنحن لدينا عدة وزارات معنية بشئون المغتربين ، وهي وزارات تهمنا ،ونامل في تقوية قنوات التواصل بيننا ، بمعنى أننا نقوم بعمل اجتماعات ومؤتمرات تهم كل المصريين بالخارج، وتهدف لتحسين الأوضاع ،الا أننا لا نلقي ايه استجابة من قبل كل الوزارات المعنية بنا ، ونأمل أن يتم التعامل معنا بواقعية أكثر ، ونطالب وزارة الخارجية بضرورة عمل دورات تدريبية الاداريين الذين يتعاملون معنا ، وتعيين من له القدرة على التعامل مع كافة الشخصيات واحتياجاتهم حتى لايحدث صدام نتيجة لعدم وجود خبره في التعامل ،مع الجماهير ، وخاصة من العاملين في القنصليات ، ولنا توصيات من مؤتمر مارسيليا ولم تنفذ ، ومؤتمر ميلانو الذي عقد مؤخرا ، فنحن نعانى من ارتفاع أسعار المعاملات القنصلية للمصريين بالخارج ،و يعانى اكثر من٨٥٪ منا من قدرات مادية محدودة ، فلابد من معرفة اوضاعنا والتعامل معها بما يتلائم مع إمكانياتنها ،ولابد أن يتم التشاور معنا في اى قرارات تخصنا قبل اتخاذها لخروجها بصورة جيدة وتفهم عملي بقدراتهم المادية

وطالب ميلاد عبدالله امين عام النادي الثقافي المصري الأمريكى، بانشاء مشروع كبير للمغتربين ، تحت إشراف الحكومة ، وفتح قنوات تواصل معنا ، لأن هناك صعوبة في استخراج الاوراق الثبوتية ،وبطاقات الرقم القومي .

