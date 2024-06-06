الخميس 06 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الاسرائيلي يقتحم قرى غرب رام الله

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قريتي رنتيس وكفر نعمة غرب مدينة رام الله. 

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مجزرة جديدة لجيش الاحتلال في مدرسة تابعة "للأونروا" فجر اليوم

 وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القريتين، وداهمت عددا من الأحياء دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وقد ارتكب جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس مجزرة في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يوجد فيها مئات النازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إذ أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات بجروح،  وفقا ل"وفا". 

وأفاد مراسلنا، بأن الطواقم الطبية والدفاع المدني انتشلت 32 شهيدا وعشرات الإصابات من مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية التي تؤوي نازحين في مخيم 2 بالنصيرات.

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