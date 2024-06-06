ارتفاع اليورو قبل قرار سياسي من البنك المركزي الأوروبي

ارتفع اليورو قليلا اليوم الخميس الموافق 6 يونو، قبيل قرار سياسي من البنك المركزي الأوروبي حيث يعتبر أن خفض أسعار الفائدة أمر شبه مؤكد، في حين تراجع الدولار بفعل تجدد الرهانات على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ووفق لوكالة "رويترز"، ارتفع الدولار الكندي بشكل طفيف، مقلصًا بعض الخسائر من الجلسة السابقة، بعد أن أصبح بنك كندا أول دولة من مجموعة السبع تخفض سعر الفائدة الرئيسي كما كان متوقعًا على نطاق واسع، وكان آخر سعر عند 1.3679 دولار كندي للدولار.

وارتفع اليورو بنسبة 0.17٪ إلى 1.0887 دولار، حيث يتطلع المتداولون إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم العالمي للحصول على إرشادات بشأن توقعات سعر الفائدة للبنك المركزي.

وفي حين أبدى صناع السياسات عزمهم على خفض تكاليف الاقتراض هذا الشهر، إلا أنهم ظلوا متحفظين بشأن مدى سرعة حدوث التخفيضات اللاحقة.

وقال هينك بوتس، استراتيجي السوق في بنك باركليز الخاص: “من المرجح أن يكون منطق مجلس الإدارة مدفوعًا بانتعاش أقوى من المتوقع في النشاط (الأعمال) وزيادة الثقة في أن التضخم سيعود إلى المستوى المستهدف، وبعد اجتماع يونيو، نتوقع أن نرى تخفيضات بمقدار ربع نقطة في سبتمبر وديسمبر”.

تراجع الدولار الأمريكي

وفي السوق الأوسع، كان الدولار الأمريكي في حالة تراجع، متأثرًا جزئيًا بتيسير ظروف سوق العمل في الولايات المتحدة مما زاد من مبررات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام.

وقد قامت الأسواق بتسعير ما يقرب من 50 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام، ومن المتوقع أن يتم التخفيض الأول في سبتمبر.

وأظهرت بيانات أمس أن قطاع الخدمات الأمريكي عاد مرة أخرى إلى وضع النمو في مايو بعد انكماش قصير الأمد في الشهر السابق، على الرغم من أن تفاصيل المسح أشارت إلى بقاء التوظيف في منطقة الانكماش.

وقال الاقتصاديون في ويلز فارجو: "بينما تشير الطلبيات الجديدة إلى استمرار الطلب، فإن تعليقات الصناعة المختارة واستمرار انكماش التوظيف تكشف عن لمسة من الحذر بين مقدمي الخدمات".

ومقابل الدولار الأمريكي، لامس الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.6215 دولار أمريكي، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.05% إلى 1.2795 دولار أمريكي، وارتفع الدولار الأسترالي 0.21% إلى 0.66615 دولار أمريكي، وتراجع مؤشر الدولار 0.11% إلى 104.14.

الين.. بنك اليابان بتقليص مشترياته الضخمة من السندات

فيما كان الين أكثر ثباتا على نطاق واسع خلال اليوم، مرتفعا بنسبة 0.2٪ إلى 155.78 للدولار.

وشهدت العملة اليابانية ارتفاعًا قصيرًا في وقت سابق من الأسبوع، حيث قام المستثمرون بتفكيك مراكزهم في عمليات التداول المحمول الممولة بالين، في أعقاب الفوز الانتخابي القوي للحزب الحاكم في المكسيك والذي أثار المخاوف بشأن الإصلاح الدستوري المتنازع عليه.

وأدى ذلك إلى الضغط على المراكز الطويلة للبيزو/بيع الين، والتي كانت المفضلة بين صفقات الشراء بالاقتراض.

وارتفع البيزو في أحدث تعاملات بنسبة 0.2% مقابل الين، مواصلاً مكاسبه البالغة 2.6% في الجلسة السابقة، وكان قد انخفض بنسبة 6% تقريبًا مقابل العملة اليابانية في بداية الأسبوع، في أعقاب نتائج الانتخابات المكسيكية .

ومما زاد من مكاسب الين توقعات قيام بنك اليابان بتقليص مشترياته الضخمة من السندات في وقت مبكر من هذا الشهر، حيث يعمل على تطبيع السياسة النقدية.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا اليوم إنه سيكون من المناسب خفض شراء البنك المركزي للسندات مع تحركه نحو الخروج من التحفيز النقدي الضخم، وتأتي تعليقاته قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الذي يستمر يومين الأسبوع المقبل.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون: "كان التأثير الأكبر هو العناوين الرئيسية التي تفيد بأن بنك اليابان قد يتطلع إلى خفض مشترياته من السندات في اجتماع بنك اليابان في يونيو، وكان هذا تقريبًا بمثابة زخم من البنك المركزي الياباني - أي إضافة إلى تدفق الأخبار الإيجابية للين الياباني عندما تمت بالفعل تغطية عملات التمويل - الين الياباني والفرنك السويسري - وإعادة شرائها، وكانت النتيجة أن ارتفاع الين الياباني يكتسب المزيد من القوة".