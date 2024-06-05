انقلاب سيارة في حادث مروري بطرق الواحات الصحروي بأكتوبر.. تفاصيل

وقع حادث مروري مروع على طريق الواحات الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة. تم نقل الضحايا إلى المستشفى فور وصول فرق الطوارئ إلى موقع الحادث.

حادث مروري على طريق الواحات الصحراوي

تفاصيل الحادث تشير إلى أن السيارة الملاكي التي كانت تسير على الطريق انحرفت بشكل مفاجئ، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة. نتيجة لذلك، انقلبت السيارة على جانب الطريق، مما تسبب في وفاة أحد الركاب على الفور وإصابة الراكب الآخر بجروح بالغة.

تلقت الجهات المعنية بلاغًا فور وقوع الحادث، حيث انتقلت فرق الإسعاف والشرطة إلى المكان للتحقق من ملابسات الحادث وتقديم المساعدة اللازمة. تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي العاجل، في حين تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة.

قامت السلطات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة للتحقيق في الحادث وتحديد أسبابه. يشير التحقيق الأولي إلى أن انحراف عجلة القيادة بيد السائق كان السبب الرئيسي وراء انقلاب السيارة. تواصل الجهات المعنية جمع الأدلة والشهادات من موقع الحادث لضمان تقديم تقرير شامل عن الوقائع.

على صعيد آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 25112 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:(1222) مخالفة السير بدون تراخيص.(32) دراجة نارية مخالفة.(9079) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(11) مخالفة موقف عشوائى.(1252) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وفي سياق منفصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين) بإعادة تدوير مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (كمياتمن الحشيش المخدر وزنت 52,5 كيلو جرام -المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(4,2 مليون جنيه) تقريبا.