إلغاء تفتيش الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء تفتيش الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن التفتيش الدقيق يجرى على الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 باستخدام العصا الإلكترونية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى السماح بدخول الطلاب للجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل، أو سماعات، أو ساعات سمارت، أو أجهزة الكترونية”.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم دخول الملاحظين أيضا لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالهاتف المحمول.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، مشددا إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة.

كاميرات المراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة مراجعة كاميرات المراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 والتأكد من صيانتها.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية كاميرات المراقبة لرصد أي أعمال غش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، ورصد أية مخالفات في حينها، من خلال غرف العمليات؛ لضمان انضباط سير الامتحانات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه فى حال حدوث أى مشكلة للكاميرات، تقع تحت مسؤلية الملاحظ ورئيس اللجنة في امتحانات الثانوية العامة 2024.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه تم تدريب رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

