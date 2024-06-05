100 منحة دراسية كاملة لطلاب جامعة سمنود التكنولوجية

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عن 100 منح دراسية شاملة جميع المصروفات الدراسية لطلاب جامعة سمنود التكنولوجية.

وشهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إطلاق بمؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مرحلة جديدة من مراحل عمل مبادرة "تكافؤ" لدعم طلاب جامعة سمنود التكنولوجية النابغين في استمرار تفوقهم، بمنح 100 طالب متفوق من طلاب جامعة سمنود التكنولوجية مِنح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية.

جاء ذلك خلال تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور هاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، وأحمد حمدي عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

يأتي اطلاق المرحلة الجديدة من مبادرة تكافؤ في اطار استمرار تنفيذ بروتوكول التعاون بين محافظة الغربية وصناع الخير وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وبخاصة منظومة الجامعات التكنولوجية وتعد المرحلة الجديدة لمبادرة "تكافؤ" استكمالا للنجاحات المتتالية والتعاون البناء بين صناع الخير، وبنك QNB لدعم ملف التعليم بشكل عام والطلاب المتفوقين بشكل خاص تنفيذا لاستراتيجية عمل صناع الخير في قطاع التعليم وإيمانا من البنك بأهمية وحيوية التعليم، وتماشيا مع توجهات الدولة المصرية في دعم التعليم الفني والجامعات التكنولوجية من خلال تقديم منح دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية المتفوقين والنابغين للحفاظ على تفوقهم.

جامعة سمنود نموذج مميز

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمامه بالتعليم وإيمانه أن التعليم هو قاطرة البناء والعنصر الأساسي لبناء الانسان واهتمامه بالتعليم الفني والجامعات التكنولوجية وعلى راسها الجامعة التكنولوجية بسمنود، مؤكدا التعاون البناء والمثمر بين محافظة الغربية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الطلاب وعلى دعم الجهاز التنفيذي للمحافظة علي كافة المستويات لدعم شراكة المجتمع المدني ممثلا في صناع الخير والقطاع المصرفي من خلال مسؤوليته المجتمعية ممثلا في بنك QNP وجامعة سمنود التكنولوجية معربا عن تقديره لهذه الشراكة البناءة لصالح أبناءنا الطلاب النابغين.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن جامعة سمنود لها مكانة خاصة في قلبه فشهد معهم مراحل البناء منذ وضع حجر الأساس وحتى افتتاح الجامعة ويحرص على مشاركة الجامعة في كافة الفعاليات، ودور الجامعة في تخريج كوادر متخصصة فنية قادرة على خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن جامعة سمنود هي نموذج مميز على أرض محافظة الغربية.