محافظ المنوفية يفتتح مشروع محطتى رفع صرف صحى فى قويسنا

افتتح محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، اليوم الأربعاء، مشروع "محطتى رفع صرف صحى ميت العبسى وكفر ميت العبسي" بمركز قويسنا بجملة استثمارات بلغت 80 مليون جنيه لخدمة 40 ألف مواطن.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة قويسنا.

وشارك في الافتتاح محمد موسى نائب المحافظ، المهندس شاكر محمد شاكر رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، المهندس علاء البنا رئيس قطاع شركة إيجيكو، المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسى للمحافظة.

وحرص محافظ المنوفية، على إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لمحطات صرف صحى ميت العبسى وكفر ميت العبسى وإطلاق شارة بدء التشغيل التجريبى لهما.

وإستمع إلى شرح مفصل من رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى عن الموقف التنفيذى للمحطات والتى تضم " محطات رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد "، موضحًا أنه تم نهو كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100% وتم التسليم الابتدائى لمحطتى الرفع وخطوط الطرد الخاص بهم، كما تم نهو وتنفيذ وتسليم شبكات الانحدار .

وأكد أبو ليمون، على تقديم كافة سبل أوجه الدعم لتدعيم مشروعات البنية التحتية بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى للمساهمة فى تحقيق نقلة نوعية ومن أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على العمال دعمًا لهم .

مشروعات قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى

ولفت إلى أن المنوفية قد شهدت طفرة هائلة وتطورًا ملحوظًا فى مشروعات قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات بتلك القطاع خلال العام الحالى " مليار و874 مليون جنيه" لتقديم خدمات أفضل لأهالينا بأرجاء المحافظة، وذلك من خلال إحلال وتجديد شبكات وآبار وإنشاء محطات حديد ومنجنيز، وتجديد شبكات صرف صحى ومحطات رفع ومعالجة بنواحى المحافظة، بالإضافة إلى حرص المحافظة على تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية " مشروعات الميجا " بمركز ومدينة تلا بجملة استثمارات تزيد عن " مليار و381 مليون جنيه " وتشمل إنشاء محطات معالجة ورفع وشبكات انحدار ووصلات منزلية بما يساهم فى تحسين نوعية مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بالمحافظة.

وتفقد محافظ المنوفية، أعمال قطع الفرمة بطريق كفر المصيلحة – الراهب تمهيدًا لأعمال الرصف النهائية بطول 2 كم بتكلفة 11 مليون جنيه، تنفيذ مديرية الطرق وذلك ضمن خطة تطوير الطرق المؤدية لعمارات الراهب كونه طريق هام وحيوى ولخدمة المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات بقرية الراهب، ووجه المحافظ بضرورة متابعة الأعمال والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، مؤكدًا حرصه على الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات والتعاون الوثيق مع كافة الجهات لتحقيق تنمية ونهضة شاملة على أرض المنوفية.