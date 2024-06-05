يزداد البحث عن خروف العيد المثالي، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وترصد بوابة الوفد الإلكترونية خلال السطور التالية بعض النصائح المهمة خلال شراء خروف جيد:

1. تحديد الميزانية:

من المهم تحديد ميزانيتك قبل البدء في البحث عن الخروف، فهذا سيساعدك على تضييق نطاق الخيارات المتاحة أمامك. تأكد من مراعاة تكاليف الذبح والتنظيف والنقل عند تحديد الميزانية.

2. اختيار مكان الشراء:

يُفضل شراء الخروف من مصادر موثوقة مثل أسواق المواشي المُنظمة أو المزارع المعروفة بجودة مواشيها. تجنب شراء الخراف من الباعة المتجولين أو من مصادر غير موثوقة.

مع اقتراب عيد الأضحى.. نصائح مهمة لشراء خروف العيد

3. نصائح هامة عند معاينة الخروف:

العمر: يُفضل شراء خروف عمره سنة ونصف إلى سنتين، حيث يكون لحمه طريًا ومليئًا بالدهون. تجنب شراء الخرفان الصغيرة، لأن لحمها يكون صعبًا وقليل الدهون، أو الخرفان الكبيرة، لأن لحمها قد يكون قاسيًا.

الصحة: يجب أن يكون الخروف نشيطًا وحيويًا، مع عيون لامعة وأنف رطب وفم وردي. تأكد من خلوه من أي علامات مرضية مثل العرج أو السعال أو الإسهال.

الوزن: يُعتبر الوزن المثالي للخروف ما بين 50 و 70 كيلوغرامًا.

الشكل: يجب أن يكون جسم الخروف متناسقًا، مع عظام قوية وصدر عريض وظهر مستقيم. تأكد من خلوه من أي عيوب جسدية مثل التحدب أو الانحناء.

الصوف: يجب أن يكون صوف الخروف ناعمًا ونظيفًا وخاليًا من أي تشابكات أو تساقط.

الخصائص: يُفضل شراء خروف ذو ذيل عريض وخصيتين متساويتين في الحجم.

مع اقتراب عيد الأضحى.. نصائح مهمة لشراء خروف العيد

4. اختبار الخروف:

الضغط على الظهر: اضغط على ظهر الخروف برفق، فإذا انحنى بسهولة، فهذا يدل على أنه صحي وقوي.

فحص الفم: افتح فم الخروف وتأكد من أن لثته وردية وأسنانه سليمة.

الاستماع إلى التنفس: استمع إلى تنفس الخروف، فإذا كان منتظمًا وهادئًا، فهذا يدل على أنه صحي.

5 الذبح والنقل:

يُفضل الذبح في مكان مُخصص لذلك والتأكد من مراعاة جميع الشروط الصحية. تأكد أيضًا من نقل الخروف المذبوح بطريقة صحيحة للحفاظ على جودة لحمه.