قرارات جديدة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتورة ريحاب عثمان احمد بتسيير أعمال وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب اعتباراً من 31 مايو 2024.

وقرر رئيس جامعة عين شمس تقيام الدكتورة رولا ميلاد ميخائيل بتسيير أعمال وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتباراً من 31 مايو 2024 ولحين تعيين عميد للكلية.

كلية الصيدلة جامعة عين شمس تشارك في صحة إفريقيا

وشاركت كلية الصيدلة جامعة عين شمس، في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا Africa Health ExCon".

وايتهدف ورشة العمل إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية في ريادة الأعمال، بما في ذلك فهم المفاهيم الأساسية، وتحليل فرص العمل، والحصول على التمويل والتخطيط الاستراتيجي.

وتم ذلك من خلال تدريب مبسط يتعرف المستفيدين فيه عن كيفية تصميم نموذج عمل لبدأ الوظيفة وكيفية حساب قيمة المشروع فى مختلف المجالات و كيفية البدأ فى شركة ناشئة والتعرف على مبادئ ريادة الأعمال .

وأنشئت كلية الصيدلة جامعة عين شمس طبقا للقرار الجمهوري رقم287 عام 1994 وتقوم بمنح درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية، درجة الماجستير في العلوم الصيدلية، درجة دكتور الصيدلة في الصيدلة الاكلينيكية Pharm.D,درجة دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية ودرجة دبلوم الدراسات العليا.

وبدأت الدراسة للسنة الاعدادية في كلية الصيدلة جامعة عين شمس للعام الجامعي 1995/1996 وكان عدد الطلبة حينذاك 277 طالبا.

أما عدد طلاب الدفعات كلها الآن يتعدي 3000 طالب، وتم وضع برنامج الصيدلة الأكلينيكية في اطار الدراسة.