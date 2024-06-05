موعد مباراة إسبانيا وأندورا الودية اليوم والقناة الناقلة

في إطار التحضير لبطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2024 " يستعد منتخب إسبانيا لخوض مواجهة مهمة ضد أندورا مساء اليوم الأربعاء.

ويستعد منتخب إسبانيا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا 2024 والتي ستقام في ألمانيا خلال الشهر الجاري، والتي سيبدأها بمواجهة كرواتيا على الملعب الأولمبي ببرلين لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإسباني مع إيرلندا الشمالية يوم السبت المقبل في أخر تجربة ودية قبل انطلاق أمم أوروبا، حيث يستهدف الماتادور الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية للاعبين للمنافسة بقوة على اللقب.

موعد مباراة إسبانيا و أندورا والقناة الناقلة

في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة يخوض منتخب إسبانيا مباراة ودية ضد منتخب أندورا ضمن تحضيرات الماتادور للمشاركة في بطولة يورو 2024.

وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.