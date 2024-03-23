منتخب إسبانيا يخسر أمام كولومبيا وديا

خسرمنتخب إسبانيا أمام نظيره كولومبيا بهدف نظيف، في المباراة الودية، التي جمعتهما أمس الجمعة، على ملعب "الاولمبي"، فى العاصمة الإنجليزية لندن، والمقررة ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

هدف منتخب كولومبيا جاء عن طريق دانيال مونوز فى الدقيقة 61 بعد متابعته لعرضية لويس دياز، نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

ويعد هو الفوز الأول تاريخيا لمنتخب كولومبيا على إسبانيا.

ويخوض منتخب إسبانيا مباراة ودية أخرى أمام نظيره منتخب البرازيل، مساء الثلاثاء المقبل.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات اسبانيا وكولومبيا لخوض بطولتي يورو 2024 وكوبا أمريكا في الصيف المقبل.

ويتواجد منتخب إسبانيا فى المجموعة الثانية في يورو 2024 التى تضم منتخبات كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

تشكيل منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: بيدرو بورو، لابورتي، جريمالدو وفيفيان.

الوسط: ميرينو، زوبيمندي وسارابيا.

الهجوم: جيرارد مورينو، خوسيلو وأويارازبال.

وتضم قائمة منتخب إسبانيا 9 لاعبين من أندية الباسك حيث تفوق لاعبى ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو على نجوم ريال مدريد وبرشلونة بتواجد 5 من سوسيداد وهم أليكس ريميرو وروبن لونورماند وميكيل ميرينو ومارتن زوبيمندي وميكيل أويارزابال و4 من بيلباو أوناي سيمون وداني فيفيان وأويهان سانكيت ونيكو ويليامز وثنائى من الريال كارفاخال وخوسيلو ومثلهما من برشلونة يامال وكوبارسى.