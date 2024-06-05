شريف الخشاب: مصطفى شوبير الأجهز فنيًا وبدنيًا لمباراة بوركينا فاسو

أكد شريف الخشاب نجم الكرة المصرية السابق أن مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر الأنسب لحراسة مرمى الفراعنة في مباراة منتخب بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم المقبلة.

وقال شريف الخشاب نجم الكرة المصرية السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" مصطفى شوبير الأنسب لحراسة مرمى المنتخب أمام بوركينا فاسو لأن يشارك بشكل أساسي مع فريقه والأجهز فنياً وبدنيا للمباراة ".

وتابع:"أتمنى فوز منتخب مصر مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم ".

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو والقناة الناقلة

يستعد لخوض مواجهة مهمة ضد بوركينا فاسو، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث التصفيات.