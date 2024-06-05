البدري: شوبير الأنسب لحراسة مرمى منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

أكد حسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي أن مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر الأنسب لحراسة مرمى منتخب الفراعنة في مباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

وقال حسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" مصطفى شوبير يعد الاجهز فنياً وبدنيا للمشاركة في مباراة منتخب بوركينا فاسو والقرار الأخير سيكون للمدير الفني للمنتخب حسام حسن ".

وتابع البدري: " منتخب مصر قادر على تخطي عقبة منتخب بوركينا فاسو وغينيا بيساو أيضاً والتأهل إلى كأس العالم ".

حسام حسن قادر على التعامل مع محمد صلاح بشكل احترافي

أكد حسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي أن الأجواء الحالية بين محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني جيدة وتدعو للتفاؤل.

وقال حسام البدري في تصريحات تليفزيونية:" من وجهة نظري أن حسام حسن قادر على التعامل مع صلاح بشكل احترافي في الفترة المقبلة ".

وتابع البدري: " مباراة بوركينا فاسو ذات أهمية كبيرة للمنتخب وانضمام عمر كمال للمنتخب مكسب كبير".