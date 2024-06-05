الأربعاء 05 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

البدري: شوبير الأنسب لحراسة مرمى منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

مصطفى شوبير حارس
مصطفى شوبير حارس الأهلي

أكد حسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي أن مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر الأنسب لحراسة مرمى منتخب الفراعنة في مباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

txt

البدري: حسام حسن قادر على التعامل مع محمد صلاح بشكل احترافي

txt

رضا عبد العال: "أفشة" كان يستحق الانضمام لـ منتخب مصر

وقال حسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" مصطفى شوبير يعد الاجهز فنياً وبدنيا للمشاركة في مباراة منتخب بوركينا فاسو والقرار الأخير سيكون للمدير الفني للمنتخب حسام حسن ".

وتابع البدري: " منتخب مصر قادر على تخطي عقبة منتخب بوركينا فاسو وغينيا بيساو أيضاً والتأهل إلى كأس العالم ".

حسام حسن قادر على التعامل مع محمد صلاح بشكل احترافي

أكد حسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي أن الأجواء الحالية بين محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني جيدة وتدعو للتفاؤل.

وقال حسام البدري في تصريحات تليفزيونية:" من وجهة نظري أن حسام حسن قادر على التعامل مع صلاح بشكل احترافي في الفترة المقبلة ".

وتابع البدري: " مباراة بوركينا فاسو ذات أهمية كبيرة للمنتخب  وانضمام عمر كمال للمنتخب مكسب كبير".

الجريدة الورقية